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Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Отрадное

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:28
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Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов 22 августа встретился с жителями района Отрадное, которые обратились к нему с просьбой решить проблему сноса кинотеатра "Байонур". Жители района против реконструкции, которая подразумевает полный снос здания и строительство на его месте очередного торгового центра с подземным этажом. В свою очередь И. Свиридов заявил, что данный адрес будет включён в его «карту проблем Москвы». Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.

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