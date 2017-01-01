Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Отрадное

34

34 0

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов 22 августа встретился с жителями района Отрадное, которые обратились к нему с просьбой решить проблему сноса кинотеатра "Байонур". Жители района против реконструкции, которая подразумевает полный снос здания и строительство на его месте очередного торгового центра с подземным этажом. В свою очередь И. Свиридов заявил, что данный адрес будет включён в его «карту проблем Москвы». Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.