Многим москвичам и гостям столицы пришлось сегодня утеплиться
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22.08 21:46
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- 32
Сильный прохладный ветер заставил сегодня многих москвичей и гостей столицы утеплиться.
- 32
Сильный прохладный ветер заставил сегодня многих москвичей и гостей столицы утеплиться.
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