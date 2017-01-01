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Многим москвичам и гостям столицы пришлось сегодня утеплиться

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22.08 21:46
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Сильный прохладный ветер заставил сегодня многих москвичей и гостей столицы утеплиться.

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