Сильный шторм обрушился на Архангельск

Автор: tony577 Дата публикации: 12:01

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Архангельск сегодня находится во власти циклона, который пришёл из Ленинградской области. Непогода сопровождается сильным порывистым ветром и дождем. На Северной Двине бушует шторм. Сейчас в среднем из-за нагонных явлений уровень воды выше обычного на 40–50 см. В Архангельске объявлено штормовое предупреждение. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.Обрушившийся на город шторм стал причиной многочисленных аварий на сетях электроснабжения и повреждения объектов городской инфраструктуры. Погибших в результате разгула стихии нет. Счёт поваленным тополям идёт на десятки. Зарегистрированы многочисленные порывы линий электропередач. В настоящее время все пожарно-спасательные подразделения приведены в состояние повышенной готовности, все караулы брошены на устранение последствий. Повсеместно трудятся аварийные бригады энергетиков, жилищно-коммунального и городского хозяйства.