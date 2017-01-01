Последствия урагана в Северодвинске Архангельской области

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Ураганный ветер до 32 м/с прошёлся по Северодвинску утром, повалив сотни деревьев, заборы, рекламные щиты, оборвав электрические провода, накренив столбы. От упавших деревьев пострадали десятки машин. Также деревья падали на дома в старом городе. Ураган был и в Архангельске и в Новодвинске, но сильнее всего досталось городу корабелов - Северодвинску. Кстати, сильный ветер дул весь день и во время съёмки материала. Днём были новые падения деревьев. В представленном видео лишь выдержка самых ярких моментов разгула стихии, но и снято процентов 5-10 от всего масштаба последствий урагана. К вечеру стало известно, что на Солзе разбушевавшееся Белое море размыло железную дорогу, ведущую к посёлку Нёнокса. Пострадали от ветра и дачные кооперативы. Где-то образовались потопы. На лодочной утонула лодка, а одну разбило об причал. К счастью, жертв стихии нет. О пострадавших неизвестно. В городе введён режим ЧС.