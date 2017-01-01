За время фестиваля "Времена и эпохи" было проведено 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 22.08 23:39

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За время фестиваля "Времена и эпохи" было проведено 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру столицы: 10 разных маршрутов продолжительностью 1,5 часа каждый. Бульварное кольцо предстало перед москвичами и гостями столицы в новом свете, а исторические площадки фестиваля «Времена и эпохи» рассказали и проиллюстрировали всю историю человечества - от каменного века до советской оттепели.