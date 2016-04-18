Дорожные службы нанесли разметку "Осторожно, дети!" на Большой Серпуховской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 00:18

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В ночь с 22 на 23 августа на юге Москвы, дорожные службы приступили к работам по нанесению разметки "Осторожно, дети!". На Большой Серпуховской улице возле дома №35 расположено несколько учебных заведений, в связи с чем было принято решение провести дополнительные работы по информированию автомобилистов о том, что на данном участке улицы могут находиться дети. Технология нанесения данных знаков на проезжую часть подразумевает под собой метод аппликации. На проезжую часть наносится холодный пластик, после чего с помощью шпателей равняется по контурам, очерченным скотчем и в завершение процесса, нанесенной субстанции необходимо несколько минут для затвердения, после чего работниками дорожных служб производится демонтаж контурных линий. В преддверии начала учебного года специалистами дорожных служб производиться мониторинг наиболее вероятных мест появления детей, где непосредственно и производятся данные виды работ. Спикер: Констанин Алимов, начальник производственного комплекса "Разметка, ГБУ "Автомобильные дороги" г. Москвы.