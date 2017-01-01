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Практически все готово к открытию фестиваля "Спасская башня", который стартует 24 августа в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:00
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Практически все готово к открытию фестиваля "Спасская башня", который стартует 24 августа на Красной площади в Москве. Кроме основной площадки, где сейчас проходят последние репетиции, на Красной площади будет работать детский городок. Днём с 11:00 до 15:00 его смогут посетить все желающие, а в вечерние часы — с 18:00 до 20:00 - зрители Фестиваля с билетами.

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