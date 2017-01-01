Новый парк "Ходынское поле" на севере Москвы с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 12:03

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В Северном округе Москвы бывший аэродром превратили в современную парковую зону. Когда-то с этого места отправлялись первые самолеты в Европу, а сейчас на Ходынском поле, около станции метро "ЦСКА", разбит парк европейского уровня. Обустройства зеленой зоны в этой части города активисты добивались много лет. Теперь 25 гектаров летного поля стали зеленым центром района, спроектированным с учетом пожеланий местных жителей. Многие элементы парка напоминают о прошлом назначении этой территории: главная аллея — это бывшая рулежная дорожка, подсветка напоминает взлетно-посадочную полосу, а главная детская площадка - "Авиатор" - сделана в виде самолета Ил-18. Кроме того, в парке есть несколько искусственных холмов, неглубокий пруд, сухой фонтан, зоны для занятий спортом и даже диджейский пульт.