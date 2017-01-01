Японскую чайную церемонию «Но Да Тэ» можно увидеть сегодня в "Аптекарском огороде" столицы

Автор: Uwis Дата публикации: 15:21

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Японскую чайную церемонию «Но Да Тэ» можно увидеть сегодня в "Аптекарском огороде".