Кабины устанавливают на канатную дорогу на ВДНХ
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:12
-
- 41
На катаной дороге на ВДНХ протянули трос и приступили к установке кабин.
- 41
На катаной дороге на ВДНХ протянули трос и приступили к установке кабин.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)