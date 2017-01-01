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Кабины устанавливают на канатную дорогу на ВДНХ

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:12
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На катаной дороге на ВДНХ протянули трос и приступили к установке кабин.

  • 41
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