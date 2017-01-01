Космопарк после работ по благоустройству территории

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:31

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Космопарк рядом с музеем космонавтики снова открыт. Здесь некоторое время проводились работы по замене тротуарного покрытия и созданию клумб.