Космопарк после работ по благоустройству территории
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:31
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- 17
Космопарк рядом с музеем космонавтики снова открыт. Здесь некоторое время проводились работы по замене тротуарного покрытия и созданию клумб.
- 17
Космопарк рядом с музеем космонавтики снова открыт. Здесь некоторое время проводились работы по замене тротуарного покрытия и созданию клумб.
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