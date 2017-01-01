Летнее тепло вернулось в столицу
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:11
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- 9
В столице светит солнце и значительно стало тепло. Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по городу и наслаждаются августовским днём.
- 9
В столице светит солнце и значительно стало тепло. Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по городу и наслаждаются августовским днём.
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