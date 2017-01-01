Святейший Патриарх Кирилл выступил на III Международном православном молодёжном форуме в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:11

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На III Международном православном молодёжном форуме выступил Святейший Патриарх Кирилл. В своей речи он затронул такие важные и актуальные темы: как что такое счастье и как стать по-настоящему счастливым человеком; тему человеческой свободы и свобод во всемирной сети; отдельно была затронута тема духовности. Участники форума слушали на одном дыхание, людей пришло настолько много, что не хватило сидячих мест. Большой интерес сейчас вызывает у людей темы культуры, духовности, волонтерства. После выступления Патриарх Кирилл ответил на вопросы участников.