III Международный православный молодёжный форум проходит на ВДНХ

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23.08 19:44

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III Международный православный молодёжный форум прошёл в столице. Форум был разделен на секции: добровольчество, зодчество, кулинария и фермерство, мастер-классы, прикладная история и интеллектуальные игры, спорт, цифровые технологии и миссионерство. На форуме можно было научиться изготавливать из воска свечи и небольшие иконки, расписать икону и попробовать свои силы каллиграфии. Желающие поближе узнать о добровольческих движениях с интересом изучали стенды, знакомились с участниками и учились столярному мастерству. Первый фестиваль национальных спортивных единоборств России «Живу спортом» прошел в рамках форума. Девушки и молодые люди получили грамоты и награды. Также на форуме можно было увидеть уникальный храм-автобус из Татарстана. Посетить стенд «Кулинария и фермерство», увидеть животных и увидеть мастер-класс по сыроварению. Участники со всех уголков России делились опытом, представляли свои проекты и разработки, обменивались контактами.