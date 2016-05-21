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Ёмкости из под горюче-смазочных материалов "утилизировали" в акваторию Яузы

Автор:
tim777
Дата публикации:
23.08 21:08
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23 августа жители района Лефортово обнаружили в акватории реки Яуза ёмкости с непонятным содержимым, которые дрейфовали в районе Лефортовского моста. Полтора десятка пластиковой тары в которой вероятно хранились горюче-смазочные материалы, подхваченные течением, растянулись вдоль береговой линии. Среди бутылок можно было встретить и довольно внушительный 5-литровый экземпляр. Не исключено, что бутылки в которых хранились технические жидкости, решили таким образом "утилизировать". Стоит отметить, что ранее в данных местах можно было встретить живность. Чайки, утки и иные пернатые были завсегдатаями этих мест, однако в последние дни птиц стало ощутимо меньше. Не исключено, что птицы могли мигрировать из-за регулярного неприятного соседства с нечистотами и загрязняющими факторами в виде мусора и различных бензиновых пятен, так часто встречаемых в данной акватории.

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