Павильон № 51 "Мясная промышленность" на ВДНХ будет отреставрирован

Автор: Uwis Дата публикации: 23.08 22:27

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До начала реставрации специалисты тщательно изучат инженерно-техническое состояние здания, определят степень его сохранности и объем необходимых работ. Двухэтажный павильон построили в 1951-1954 годах по проекту архитекторов В.М. Лисицына и С.Г. Чернобая. До 1956 года он назывался «Главмясо». Здание представляет собой яркий образец сталинского ампира, который соединяет элементы барокко, ампира эпохи Наполеона, позднего классицизма и других архитектурных направлений. На первом этаже продавали мясные деликатесы и колбасные изделия, которые можно было продегустировать. На втором этаже работала закусочная, в меню были горячие московские котлеты, сосиски, бульон и разнообразные бутерброды с колбасой.