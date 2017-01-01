В центре Москвы произошла стрельба возле посольства Чили

Автор: tim777 Дата публикации: 23.08 23:19

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По факту произошедшей вечером 23 августа стрельбы по сотрудникам полиции в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова. «Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ», - отметила она. Ю.Иванова уточнила, что по версии следствия, вечером 23 августа 2018 г. мужчина в пер. Сивцев Вражек беспричинно открыл стрельбу в сторону проходивших мимо сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей. В ответ на противоправные действия полицейские применили в соответствии с законом «О полиции» табельное оружие. Нападавший получил ранение, был обезоружен и доставлен в медицинское учреждение. Пострадавшему полицейскому также оказывается необходимая медицинская помощь. «В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего. В ходе расследования будут устанавливаться все обстоятельства совершенного преступления», - заключила она. В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МВД России по столице сообщили, что инцидент произошел в районе д. 43, расположенного в пер. Сивцев Вражек. Неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве.