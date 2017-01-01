s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве этим летом в большом количестве летают бабочки-адмиралы

В Москве этим летом в большом количестве летают бабочки-адмиралы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:20
  • 23
  • 0

В столицу впервые за 10 лет массово вернулись мигрирующие бабочки-адмиралы, которые не распространены в городах, предпочитая дикую природу — горные луга, лесные поляны, опушки, берега рек. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что большое количество адмиралов в городе этим летом объясняется возросшим количеством парков и скверов, а также большому количеству высаженных в столице цветов.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
01:52 | denis947
Новую подсветку пешеходных переходов тестируют в Москве
38 0
14.08 19:14 | LaimeLaim
Слетки и птенцы на водоемах Москвы
103 0
12.08 21:59 | msnlab23
Сочинские помойки облюбовали еноты
134 0
17.08 12:36 | love_reporter
Полчища бабочек появились на улицах Санкт-Петербурга