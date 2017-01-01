В Москве этим летом в большом количестве летают бабочки-адмиралы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:20

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В столицу впервые за 10 лет массово вернулись мигрирующие бабочки-адмиралы, которые не распространены в городах, предпочитая дикую природу — горные луга, лесные поляны, опушки, берега рек. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что большое количество адмиралов в городе этим летом объясняется возросшим количеством парков и скверов, а также большому количеству высаженных в столице цветов.