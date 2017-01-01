На ВДНХ начался монтаж новых аттракционов
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:19
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В состав первой очереди войдут три больших аттракциона, размещенных в новых крытых павильонах, канатная дорога, а также несколько аттракционов в существующих павильонах, которые будут приспособлены под дополнительные активности: Круговая кинопанарама, "Юные техники", "Магазин Хлеб", "Семена". Каждый аттракцион будет представлять собой уникальный, созданный с нуля объект, спроектированный специально для ВДНХ.
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