На ВДНХ начался монтаж новых аттракционов

Автор: Uwis Дата публикации: 00:19

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В состав первой очереди войдут три больших аттракциона, размещенных в новых крытых павильонах, канатная дорога, а также несколько аттракционов в существующих павильонах, которые будут приспособлены под дополнительные активности: Круговая кинопанарама, "Юные техники", "Магазин Хлеб", "Семена". Каждый аттракцион будет представлять собой уникальный, созданный с нуля объект, спроектированный специально для ВДНХ.