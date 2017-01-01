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Новую подсветку пешеходных переходов тестируют в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:52
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На дорогах Москвы начали тестировать новый вид подсветки пешеходных переходов. На переходе, расположенном на Липецкой улице, перед выходом на проезжую часть теперь работает дополнительная подсветка, которая освещает тротуар перед дорогой во время движения автомобилей, а когда загорается "зеленый" для пешеходов, то подсветка переключается на освещение самого перехода, что создает дополнительную безопасность при переходе. Людей, выходящих на переход, сразу видно водителям.

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