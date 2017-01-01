Встреча в Тихвине с издателем, философом, поэтом, доктором технических наук Д. А. Ивашинцовым

Автор: Leobr Дата публикации: 10:05

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23 августа 2018 года в Тихвинской Центральной районной библиотеке им. И. П. Мордвинова прошла встреча с издателем, философом, поэтом, доктором технических наук Д. А. Ивашинцевым (известный в мире гидротехник). Дмитрий Александрович выступил с презентацией альманаха «Русский мiръ». Само издание в 10-ти томах и приложения к нему были подарены библиотекам города Тихвина. Они откроют тихвинцам новые имена в литературе, истории, философии. Т. И. Ковалькова-Охапкина, заместитель главного редактора альманаха, представила читателям книгу Татьяны Горичевой «О священном безумии: Христианство в современном мире». В завершении встречи прозвучали замечательные стихи Д. Ивашенцова и О. Охапкина. А сам проект Ленинградской областной универсальной научной библиотеки «Лучшие книги – библиотекам» представила заведующая отделом ЛОУНБ Вера Николаевна Чиченкова. Хотя подобные встречи уже прошли во многих районах Ленинградской области, но эта особенная - ведь мама автора книги, историка и философа Татьяны Михайловны Горичевой - родилась в нынешнем Тихвинском районе. Фрагменты выступлений.