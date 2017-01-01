s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Открытие фестиваля "Спасская башня детям" на Красной площади в Москве

Открытие фестиваля "Спасская башня детям" на Красной площади в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:51
  • 37
  • 0

Открытие фестиваля "Спасская башня детям" на Красной площади в Москве.

  • 37
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
16:36 | tim777
Дорожная обстановка в районе Большой Ордынки осложнена из-за ДТП
40 0
22.08 23:39 | Uwis
За время фестиваля "Времена и эпохи" было проведено 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру Москвы
73 0
15.07 00:44 | Uwis
Французские болельщики веселятся на Красной площади накануне финального матча ЧМ по футболу
99 1
29.06 13:43 | Max_019
На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Казахстан»
26 0
16.08 15:08 | LaimeLaim
В Москве идёт подготовка к международному фестивалю "Спасская башня"