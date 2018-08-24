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Самосвал "КамАЗ" провалился под землю на Большой Ордынке в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:25
  • 360
  • 1

В центре Москвы произошло ДТП с участием большегруза. На улице Большая Ордынка самосвал "КамАЗ" задними колёсами провалился под поверхность проезжей части. Самосвал, груженный несколькими тоннами песка, прибыл на строительный объект, расположенный в Ордынском тупике. При заезде задним ходом на строительную площадку, неожиданно под задними мостами грузовика стал проседать грунт, после чего самосвал накренился, а задние колеса почти полностью провалились в образовавшуюся под собственным весом яму. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и иные службы. Движение по улице Большая Ордынка полностью перекрыто. Решается вопрос об извлечении самосвала из образовавшейся ямы.

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  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    14:22
    АГН "Москва" в 13:47 https://mskagency.ru/materials/2811290 24.08.18
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