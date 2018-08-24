Самосвал "КамАЗ" провалился под землю на Большой Ордынке в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:25
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В центре Москвы произошло ДТП с участием большегруза. На улице Большая Ордынка самосвал "КамАЗ" задними колёсами провалился под поверхность проезжей части. Самосвал, груженный несколькими тоннами песка, прибыл на строительный объект, расположенный в Ордынском тупике. При заезде задним ходом на строительную площадку, неожиданно под задними мостами грузовика стал проседать грунт, после чего самосвал накренился, а задние колеса почти полностью провалились в образовавшуюся под собственным весом яму. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и иные службы. Движение по улице Большая Ордынка полностью перекрыто. Решается вопрос об извлечении самосвала из образовавшейся ямы.
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