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Пожар возник на стройплощадке в Ленинградской области

Автор:
Chemodan
Дата публикации:
24.08 21:29
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На территории нового дома, построенного ЦДС, в ЖК Новое Янино в Заневском поселении, загорелась строительная бытовка, пожар буквально за минуту охватил её практически полностью. Рядом стояли автомашины на парковке, прохожие мужчины сориентировались и быстро толпой откатили машину от пожара, другая стояла на ручнике, её сдвинуть не смогли. Один владелец прибежал и сам отогнал машину от огня. Пожарные прибыли довольно оперативно, минут через 10, все потушили, разобрали. Молодцы!

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