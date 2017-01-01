Пожар возник на стройплощадке в Ленинградской области

Автор: Chemodan Дата публикации: 24.08 21:29

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На территории нового дома, построенного ЦДС, в ЖК Новое Янино в Заневском поселении, загорелась строительная бытовка, пожар буквально за минуту охватил её практически полностью. Рядом стояли автомашины на парковке, прохожие мужчины сориентировались и быстро толпой откатили машину от пожара, другая стояла на ручнике, её сдвинуть не смогли. Один владелец прибежал и сам отогнал машину от огня. Пожарные прибыли довольно оперативно, минут через 10, все потушили, разобрали. Молодцы!