Ликвидация последствий ДТП с участием самосвала на Большой Ордынке

Автор: tim777 Дата публикации: 16:26

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В центре Москвы в районе Замоскворечье завершились аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП на Большой Ордынке. Напомним, что в полдень самосвал "КамАЗ" груженный песком, провалился под землю. Движение по Большой Ордынке было перекрыто на несколько часов. Первоначально для извлечения самосвала из провала грунта, было необходимо разгрузить его от перевозимого песка. С этой целью на месте ЧП работало несколько тракторов, которые перегружали содержимое в прибывшие самосвалы. В настоящее время на месте продолжают работу экстренные службы.