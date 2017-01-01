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Дорожная обстановка в районе Большой Ордынки осложнена из-за ДТП

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:36
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24 августа из-за ДТП с участием большегруза на несколько часов было перекрыто движение транспорта по улице Большая Ордынка. Транспорт направлялся в объезд через 3-ий Кадашевский переулок. Перед въездом на Большую Ордынку со стороны набережной скопилась автомобильная пробка. Напомним, что в полдень на Большой Ордынке возле станции метро "Третьяковская" самосвал "КамАЗ"провалился в яму и перекрыл движение по улице.

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