Дорожная обстановка в районе Большой Ордынки осложнена из-за ДТП

Автор: tim777 Дата публикации: 16:36

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24 августа из-за ДТП с участием большегруза на несколько часов было перекрыто движение транспорта по улице Большая Ордынка. Транспорт направлялся в объезд через 3-ий Кадашевский переулок. Перед въездом на Большую Ордынку со стороны набережной скопилась автомобильная пробка. Напомним, что в полдень на Большой Ордынке возле станции метро "Третьяковская" самосвал "КамАЗ"провалился в яму и перекрыл движение по улице.