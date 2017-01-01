Спасательная операция по подъёму провалившегося самосвала на Большой Ордынке в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 24.08 17:06

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В центре Москвы в эти минуты прошла спасательная операция по подъёму провалившегося самосвала "КамАЗ", груженного песком. Напомним, ДТП произошло сегодня в полдень. В районе станции метро "Третьяковская", под самосвалом "КамАЗ" провалился грунт и он угодил задним мостом в глубокую яму. Известно, что при падении самосвал повредил коммуникации. Для извлечения самовала из ямы, первоначально была организована разгрузка песка при помощи двух тракторов и прибывших самосвалов. Позднее на место прибыл пожарно-спасательный кран 201-го отряда ГКУ ПСЦ г. Москвы. При помощи строп самосвал был частично поднял из ямы и впоследствии транспортирован в сторону. В настоящее время на месте ДТП работают аварийные службы. Устанавливаются степень повреждений нанесённых инженерным коммуникациям, которые произошли в следствии падения самосвала.