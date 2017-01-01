В Марий Эл в лесном массиве образовалась свалка древесины
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 24.08 21:29
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В Килемарском районе по дороге Килемары - Кумья вблизи д. Старое Жило образовалась свалка из бытового мусора и от заготовки древесины. Никаких мер противопожарной безопасности в лесу не соблюдается. Вообще чудо, что этот лес не самовозгорелся. Куда смотрит Природнадзор и Лесохрана нам не ясно.
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