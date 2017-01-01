s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Марий Эл в лесном массиве образовалась свалка древесины

В Марий Эл в лесном массиве образовалась свалка древесины

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
24.08 21:29
  • 30
  • 0

В Килемарском районе по дороге Килемары - Кумья вблизи д. Старое Жило образовалась свалка из бытового мусора и от заготовки древесины. Никаких мер противопожарной безопасности в лесу не соблюдается. Вообще чудо, что этот лес не самовозгорелся. Куда смотрит Природнадзор и Лесохрана нам не ясно.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
24.08 21:29 | Chemodan
Пожар возник на стройплощадке в Ленинградской области
49 0
22.08 11:15 | Аноним
В Кемерове на улицах города растут огромные свалки мусора
103 1
19.07 11:58 | MariaVerim
В Иркутской области таежный город превращают в каменные джунгли
9 0
25.07 20:25 | Вася Лебедев
Территоря ЦРБ завалена угольным шлаком
110 0
27.07 21:09 | vasek88833
На трассе в Марий Эл из-за огромных ям автомобили передвигаются по обочине дороги