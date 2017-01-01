Новый ландшафтный парк в районе Южное Бутово с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 24.08 19:25

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Мэр столицы Сергей Собянин накануне днем открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово. В парке расположены сразу несколько прудов: Большой, Верхний и Нижний Черневские и Нижний, Верхний и Средний Гавриковские пруды; также протекает река Корюшка. Общая площадь водной поверхности без учета ручьев и каналов - 19,5 га, а самого парка площадь составила 145 Га. Парк стал самым масштабным за пределами МКАД.