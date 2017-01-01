Выступление Конной ассоциации Кордовы на фестивале "Спасская башня"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:55

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Каждый год Конная ассоциация Кордовы готовит множество выступлений, которые объединяют в себе элементы спорта, культуры и искусства. Все действие выстраивается вокруг одного благородного и невероятно красивого животного — лошади, являющейся центром всеобщего притяжения. Самым зрелищным представлением коллектива является одно из лучших мировых шоу «Пыл и дух Андалузской лошади», сочетающее в себе магию двух неотъемлемых элементов культуры Испании — фламенко и андалузскую породу лошадей.