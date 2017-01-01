s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Детская игровая площадка "Салют" открылась в Парке Горького

Детская игровая площадка "Салют" открылась в Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:02
  • 16
  • 0

Детская игровая площадка "Салют" открылась в Парке Горького.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
15:21 | tim777
На юге Москвы произошло обрушение в жилом доме