Школьная ярмарка "Здравствуй, школа!" открылась в ГУМе
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:34
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- 33
В ГУМе открылась ярмарка школьных товаров "Здравствуй, школа!". Школьные принадлежности, форма и цветы ждут своих покупателей на 1-й линии ГУМа.
- 33
В ГУМе открылась ярмарка школьных товаров "Здравствуй, школа!". Школьные принадлежности, форма и цветы ждут своих покупателей на 1-й линии ГУМа.
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