Школьная ярмарка "Здравствуй, школа!" открылась в ГУМе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:34

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В ГУМе открылась ярмарка школьных товаров "Здравствуй, школа!". Школьные принадлежности, форма и цветы ждут своих покупателей на 1-й линии ГУМа.