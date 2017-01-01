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Школьная ярмарка "Здравствуй, школа!" открылась в ГУМе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:34
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В ГУМе открылась ярмарка школьных товаров "Здравствуй, школа!". Школьные принадлежности, форма и цветы ждут своих покупателей на 1-й линии ГУМа.

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