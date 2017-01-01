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В столицу вернулась жара

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:09
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На несколько дней в столицу вернулась ясная и жаркая погода. Воздух прогрелся до +26С. Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по городу.

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