В столицу вернулась жара
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:09
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- 16
На несколько дней в столицу вернулась ясная и жаркая погода. Воздух прогрелся до +26С. Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по городу.
- 16
На несколько дней в столицу вернулась ясная и жаркая погода. Воздух прогрелся до +26С. Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по городу.
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