В столицу вернулась жара

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:09

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На несколько дней в столицу вернулась ясная и жаркая погода. Воздух прогрелся до +26С. Горожане и гости столицы с удовольствием гуляют по городу.