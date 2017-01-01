s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Горожане и гости столицы в жаркий августовский день предпочитают отдых на речных прогулках

Горожане и гости столицы в жаркий августовский день предпочитают отдых на речных прогулках

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:08
  • 17
  • 0

Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время в речных прогулках.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
19:43 | Uwis
Уличный спектакль Liquid Theatre в рамках фестиваля «90 лет Парку Горького»
16 0
19:09 | LaimeLaim
В столицу вернулась жара