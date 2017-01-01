Горожане и гости столицы в жаркий августовский день предпочитают отдых на речных прогулках
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:08
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- 17
Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время в речных прогулках.
- 17
Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время в речных прогулках.
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