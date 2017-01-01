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Чемпионат по боевому развертыванию прошёл в Крылатском

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:52
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25 августа на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Крылатское» прошёл ежегодный чемпионат по боевому развёртыванию на Кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Москвы, посвященного памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Для гостей мероприятия представлена не только современная техника, но и ретро парк пожарный автомобилей, по мимо этого широкая развлекательная программа для взрослых и детей. Также сотрудники 22 пожарно-спасательного отряда, угощали всех кашей и чаем из полевой кухни.

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