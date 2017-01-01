Яркий и оригинальный конкурсный сад "Кармен"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:08

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Яркий и оригинальный сад "Кармен" подготавливается к своему открытию. Джеймс Бассон в первые в России создает свой шоу-сад, который станет запоминающимся объектом ландшафтного дизайна. Автор проекта восхищен великой русской балериной -Майей Плесецкой. Причудливые формы обрамления сада, море живых цветов и растений, удобные скамейки , на которых посетители смогут ощутить "полёт" фантазии автора и почувствовать что-то своё. С какого ракурса не посмотри на сад везде найдётся что-то необыкновенно красивое и необычное. Уже совсем скоро горожане и гости столицы увидят как расцветет столица на фестивале "Цветочный джем". Каждый сад, проект- это частица души автора, который дарит ее именно вам.