Работа фестиваля "Спасская башня детям" на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:07
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- 17
На Красной площади проходит фестиваль "Спасская башня" детям. Взрослые и дети с интересом изучают различные павильоны.
- 17
На Красной площади проходит фестиваль "Спасская башня" детям. Взрослые и дети с интересом изучают различные павильоны.
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