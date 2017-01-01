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Работа фестиваля "Спасская башня детям" на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:07
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На Красной площади проходит фестиваль "Спасская башня" детям. Взрослые и дети с интересом изучают различные павильоны.

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