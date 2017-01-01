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Работа экстренных служб на месте обрушения перекрытий на улице Трофимова

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:43
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Экстренные службы работают в жилом доме на улице Трофимова, где обрушились перекрытия с седьмого по пятый этаж. Днем 25 августа в одном из подъездов жилого дома по ул. Трофимова в Москве произошло обрушение плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этажи. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, жителем дома производилась загрузка и выгрузка строительных материалов. Пострадавших в результате произошедшего нет, жильцы дома эвакуированы. По одной из версий в результате ремонтных работ в одной из квартир в доме на юге столицы произошло частичное обрушение бетонной платформы между лестничным пролетом. Пострадавших в результате инцидента нет. По факту обрушения перекрытий пола в жилом доме на юге Москвы проводится доследственная проверка.

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