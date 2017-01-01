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Уличный спектакль Liquid Theatre в рамках фестиваля «90 лет Парку Горького»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:43
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Люди в серых офисных костюмах – персонажи, которые являются постоянными участниками спектаклей и перформансов Liquid Theatre. Теперь к Liquid Theatre присоединяется команда 50 добровольцев – московских актеров, танцовщиков, студентов и выпускников театральных, танцевальных школ и академий, практиков и любителей танца, перформанса, театра. Все вместе они будут разбираться, как бушующие внутри городского актера и так тщательно скрываемые эмоции связаны со сменой времен года и как спастись, погружаясь во внутреннюю эмиграцию, в мир фантазии, где возможно все, и где с течением времени становится все теснее.

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