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В автосервисе на северо-востоке столицы произошёл пожар

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:05
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Вечером 25 августа на пульт дежурного по городу поступил сигнал о пожаре по адресу: ул. Римского-Корсакова, д. 15А. По данному адресу располагался автосервис. К прибытию первых пожарных расчётов из-под ворот автосервиса шёл густой чёрный дым. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 10 кв. м. Возгорание происходило в покрасочном цеху. В результате пожара пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

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