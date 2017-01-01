В автосервисе на северо-востоке столицы произошёл пожар

64

64 0

Вечером 25 августа на пульт дежурного по городу поступил сигнал о пожаре по адресу: ул. Римского-Корсакова, д. 15А. По данному адресу располагался автосервис. К прибытию первых пожарных расчётов из-под ворот автосервиса шёл густой чёрный дым. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 10 кв. м. Возгорание происходило в покрасочном цеху. В результате пожара пострадавших нет. Причина пожара выясняется.