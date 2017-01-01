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В горах вблизи Лазарезвского горит лес

Автор:
mikeord
Дата публикации:
18:44
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В горах вблизи поселка Лазарезвское в Сочи горит лес.

  • 23
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