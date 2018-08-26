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Московский фестиваль дронов проходит в олимпийском комплексе «Лужники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:24
  • 27
  • 1

Московский фестиваль дронов в олимпийском комплексе «Лужники».

  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:48
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:36 https://www.mskagency.ru/materials/2811678 26.08.18. Ссылка на портал добавлена.
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