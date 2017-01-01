Отдых горожан на Москве-реке

Автор: tim777 Дата публикации: 19:31

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Последне жаркие выходные лета, горожане проводят в парках, на набережных и в зонах отдыха возле водоёмов. Так, на Воробьёвской набережной горожане принимают солнечные ванны и отдыхают на благоустроенной территории возле Москвы-реки. Как сообщают синоптики, эти жаркие выходные могут стать последними. Прогревшийся воздух до 32 °С пойдёт на убыль. С началом последней недели августа, в город придёт похолодание и не исключены осадки.