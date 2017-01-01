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Сотрудники МЧС патрулируют зоны отдыха на Воробьёвской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.08 21:32
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В эти дни в столичном регионе сохраняется жаркая погода. К водоёмам тянутся горожане. Так, в районе зоны отдыха без купания, горожане проводят досуг на свежем воздухе. Во избежание несчастных случаев в такие периоды сотрудники МЧС проводят патрулирование мест скопления отдыхающих. Со стороны суши на место прибывают спасатели и проверяют обстановку на данной территории. Патрулирование также производиться и со стороны воды. Вдоль береговой линии периодически проплывает катер МЧС, патрулируя вверенную территорию.

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