Сотрудники МЧС патрулируют зоны отдыха на Воробьёвской набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 26.08 21:32
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В эти дни в столичном регионе сохраняется жаркая погода. К водоёмам тянутся горожане. Так, в районе зоны отдыха без купания, горожане проводят досуг на свежем воздухе. Во избежание несчастных случаев в такие периоды сотрудники МЧС проводят патрулирование мест скопления отдыхающих. Со стороны суши на место прибывают спасатели и проверяют обстановку на данной территории. Патрулирование также производиться и со стороны воды. Вдоль береговой линии периодически проплывает катер МЧС, патрулируя вверенную территорию.
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