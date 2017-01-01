s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Скульптура богини Авроры вновь украсила особняк на Поварской улице в Москве

Скульптура богини Авроры вновь украсила особняк на Поварской улице в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.08 21:43
  • 50
  • 0

25 августа на особняк Миндовского установили скульптурную композицию богини Авроры, которая была утеряна в первой половине ХХ века. Мастера восстанавливали ее по историческим фотографиям в течение целого года. Высота бронзовой скульптуры составляет почти 3 м, ширина постамента - 1,5 м, а общий вес композиции - 650 кг. Аврора представлена стоящей с палитрой и кистью в руках, а у ее ног сидят два путти: один читает книгу, а другой восторженно смотрит на Аврору. Комплексную реставрацию всего особняка планируется завершить в этом году.

  • 50
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
00:49 | Uwis
Покраска сотрудниками ГБУ "Гормост" ограждений автомобильного моста Лужники
43 0
11.06 10:04 | LaimeLaim
У причала Сетунь установили скульптуру стального медведя