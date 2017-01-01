Скульптура богини Авроры вновь украсила особняк на Поварской улице в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 26.08 21:43

50

50 0

25 августа на особняк Миндовского установили скульптурную композицию богини Авроры, которая была утеряна в первой половине ХХ века. Мастера восстанавливали ее по историческим фотографиям в течение целого года. Высота бронзовой скульптуры составляет почти 3 м, ширина постамента - 1,5 м, а общий вес композиции - 650 кг. Аврора представлена стоящей с палитрой и кистью в руках, а у ее ног сидят два путти: один читает книгу, а другой восторженно смотрит на Аврору. Комплексную реставрацию всего особняка планируется завершить в этом году.