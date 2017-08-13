s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Семь тысяч бегунов вышли 26 августа на старт полумарафона «Лужники»

Семь тысяч бегунов вышли 26 августа на старт полумарафона «Лужники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.08 23:38
  • 20
  • 0

Участники забега, посвященного легендарному олимпийскому комплексу, преодолели дистанцию длиной 21 километр 97,5 метра. Маршрут проходил по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным. Бегунам открылись виды на здание Президиума Российской академии наук, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
00:49 | Uwis
Покраска сотрудниками ГБУ "Гормост" ограждений автомобильного моста Лужники
48 1
26.08 12:43 | Uwis
Участники полумарафона бегут по Кремлевской набережной
37 1
26.08 18:24 | Uwis
Московский фестиваль дронов проходит в олимпийском комплексе «Лужники»
185 3
28.07 23:39 | tim777
Тысячи человек приняли участие в Ночном забеге в центре Москвы
116 2
13.08.2017 12:46 | Uwis
В Москве стартовал Московский полумарафон