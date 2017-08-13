Семь тысяч бегунов вышли 26 августа на старт полумарафона «Лужники»

Автор: Uwis Дата публикации: 26.08 23:38

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Участники забега, посвященного легендарному олимпийскому комплексу, преодолели дистанцию длиной 21 километр 97,5 метра. Маршрут проходил по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным. Бегунам открылись виды на здание Президиума Российской академии наук, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.