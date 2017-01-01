Пожар на летней веранде "Дома на набережной" произошел в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 02:26

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Пожар летней веранды на уровне 11 этажа жилого дома произошел в центре Москвы. 27 августа 2018 г. в 00:57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Серафимовича, д. 2, где происходил пожар летней веранды на уровне 11 этажа жилого дома. Площадь пожара составила около 10 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 1:28 пожар был локализован, а в 1:33 - ликвидирован. В пресс-службе ведомства добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули шесть человек. Сведений о пострадавших не поступало. Согласно данным из открытых источник, по указанному адресу расположен «Дом на набережной» - жилой комплекс на набережной Москвы-реки 1931 г. постройки.