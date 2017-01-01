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Пони погрузили в легковую машину в Москве

Автор:
strong_vet
Дата публикации:
11:44
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Профессиональную "упаковку" пони в легковую машину запечатлели горожане на Абельмановской улице в Москве.

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