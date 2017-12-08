Микроавтобус перевернулся на бок после ДТП в Санкт-Петербурге
- Автор:
- vitalaizer.v
- Дата публикации:
- 14:48
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- 25
В Санкт-Петербурге на Зольной улице произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля марки "Мерседес" - легковой автомобиль и микроавтобус. В результате столкновения микроавтобус завалился на бок. По словам очевидцев пострадали несколько человек.
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