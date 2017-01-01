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Машина сгорела после ДТП на трассе в Хабаровском крае

Автор:
suin87
Дата публикации:
20:21
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Авария на 49 километре трассы Хабаровск - Комсомольск. Автомобиль "ВАЗ" вылетел в кювет и загорелся.

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