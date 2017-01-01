Машина сгорела после ДТП на трассе в Хабаровском крае
- Автор:
- suin87
- Дата публикации:
- 20:21
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- 23
Авария на 49 километре трассы Хабаровск - Комсомольск. Автомобиль "ВАЗ" вылетел в кювет и загорелся.
- 23
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15.06 10:00 | Gold68
Авария на 49 километре трассы Хабаровск - Комсомольск. Автомобиль "ВАЗ" вылетел в кювет и загорелся.
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